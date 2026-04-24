Un investitore attivista ha invitato gli azionisti di una grande azienda aerospaziale a opporsi alla proposta di escludere l’amministratore delegato dal consiglio di amministrazione. La richiesta di voto negativo riguarda la proposta numero sei, presentata durante l’assemblea societaria. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa proveniente da una società di consulenza con sede a Bedford, negli Stati Uniti. La decisione finale sarà presa durante l’assemblea prevista nei prossimi giorni.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BEDFORD, N.Y., 24 aprile 2026 PRNewswire — Al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Azionista di Leonardo S.p.A.) e al Consiglio di Amministrazione e al Management di Leonardo S.p.A.: Noi, sottoscritti azionisti di minoranza di Leonardo S.p.A., desideriamo esprimere il nostro allarme e la nostra delusione riguardo alla recente ingerenza del governo italiano nella gestione della società. Pur essendo pienamente consapevoli che il Ministero detiene una quota del 30,2%, tale partecipazione non giustifica azioni che disattendono i diritti e gli interessi del restante 70% degli azionisti — la chiara maggioranza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’INVESTITORE ATTIVISTA WYSER-PRATTE ESORTA GLI AZIONISTI DI LEONARDO A VOTARE “NO” ALLA PROPOSTA 6, L’ESTROMISSIONE DELL’AD CINGOLANI

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