Leonardo e i dilemmi dell’industria della Difesa | perché è finita l’era Cingolani

Roberto Cingolani non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato di Leonardo, sostituito dal direttore generale Lorenzo Mariani. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda e avviene dopo un periodo di riorganizzazione interna. La cancellazione del ruolo di Cingolani avviene in un momento di cambiamenti nelle strategie e nelle strutture operative della società. La successione entrerà in vigore a breve, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa decisione.

Roberto Cingolani non sarà più l’amministratore delegato di Leonardo e sarà sostituito dal direttore generale Lorenzo Mariani. Lo ha deciso il governo di Giorgia Meloni nel quadro di una tornata di nomine delle società partecipate pubbliche (Leonardo vede poco meno di un terzo del capitale in mano al Ministero dell’Economia e delle Finanze) improntata su altri fronti (Eni, Enel, Poste Italiane ) a una sostanziale continuità. La fine dell’era Cingolani, contraddistinta da indubbi risultati positivi sul piano finanziario e dei ricavi, mostra quanto il sistema-Difesa sia giunto a un vero e proprio bivio e ora dovrà essere l’ industria a dettare la linea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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