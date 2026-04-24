L’intreccio dl sicurezza e 25 Aprile infuoca la Camera tra canti e cartelli

Nella giornata del 24 aprile, la Camera si è riunita tra canti e cartelli in occasione del 25 aprile. Durante l’incontro, sono stati intonati “Bella ciao” e l’“Inno di Mameli”, con alcuni membri della Lega che si sono distanziati dai cori. Sono stati esposti cartelli con scritte come “La nostra sicurezza è la Costituzione” e sono stati indossati foulard tricolori. La discussione ha coinvolto diverse espressioni di protesta e simboli patriottici.

Roma, 24 apr. (askanews) – “Bella ciao” e l'”Inno di Mameli” con la Lega che si smarca dai cori. Cartelli con la scritta “La nostra sicurezza è la Costituzione” e foulard tricolori. Chi evoca i “mozzaorecchi” della sinistra e chi urla “ora e sempre resistenza!”, “viva l’Italia antifascista”. Si infuoca l’Aula di Montecitorio nell’intreccio ‘temporale’ tra l’ok definitivo al Dl sicurezza e la festa del 25 aprile che si celebra domani. Con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che, al momento di proclamare il via libera al decreto, dopo due giorni di maratona oratoria e proteste delle opposizioni, legge l’esito delle votazioni a raffica e chiude di gran carriera la seduta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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