Dl Sicurezza via libera al Senato con 96 sì | cartelli e proteste dalle opposizioni

Il Senato ha approvato con 96 voti favorevoli e 46 contrari il disegno di legge di conversione del decreto legge sulla sicurezza. La decisione è stata presa dopo una discussione in aula, con le opposizioni che hanno espresso proteste e mostrato cartelli durante la seduta. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati per ulteriori passaggi.

Novantasei voti favorevoli e 46 contrari: l'Aula del Senato ha dato il via libera al ddl di conversione in legge del dl Sicurezza. Il provvedimento passerà la prossima settimana all'esame della Camera per l'approvazione definitiva. Il passaggio alla Camera e l'ok finale atteso giovedì. Dopo l'ok del Senato, il decreto sicurezza si avvia rapidamente alla Camera. Va convertito in legge entro il 25 aprile. Quindi dopo la discussione nella commissione Affari costituzionali, martedì 21 aprile alle 9 comincerà l'esame in aula e - secondo il calendario definito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio - prima saranno illustrate e votate le pregiudiziali di costituzionalità e successivamente il governo porrà la questione di fiducia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, via libera al Senato con 96 sì: cartelli e proteste dalle opposizioni Notizie correlate Dl Sicurezza, via libera al Senato con 96 sì: ora il passaggio alla CameraL’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza, approvandolo con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Leggi anche: Dl Ucraina, via libera definitivo al Senato con voto di fiducia: è legge Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Paletti del Quirinale sul dl sicurezza, slitta il voto: via libera a rischio; Decreto sicurezza: ok in Senato a emendamenti sui coltelli; Dl sicurezza, è zuffa al Senato: muro della sinistra contro FdI. Dl sicurezza, via libera al Senato con 96 sì. Proteste in aula: Zero risorse e meno diritti(photo by Mauro Scrobogna / LaPresse) L’Aula del Senato ha dato il via libera ... msn.com Paletti del Quirinale sul dl sicurezza, slitta il voto: via libera a rischioCorsa contro il tempo fino alla scadenza del 25 aprile per la conversione in legge. Manca l’ok sia della Camera che del Senato ... repubblica.it Grande successo per l’inaugurazione di FARAONE ACADEMY: entusiasmo e partecipazione per il nuovo polo della sicurezza nel Centro Italia TORTORETO (TE) – Un taglio del nastro carico di emozione, accolto con grande entusiasmo da aziende, professio - facebook.com facebook Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novità x.com