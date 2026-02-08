Juventus pericoli Inter e Paratici | che intreccio per McKennie | CM

La Juventus rischia di perdere McKennie a fine stagione. Il centrocampista americano, in scadenza di contratto, attira l’interesse di diverse big di Serie A, tra cui l’Inter di Luciano Spalletti. La Juve cerca di rinnovare, ma il calciatore sembra aperto alle offerte. Intanto, il Derby d’Italia si avvicina e il futuro di McKennie resta incerto.

Il jolly americano è in scadenza con la Juve: dal rinnovo con il club bianconero, alla corte delle altre big di Serie A Luciano Spalletti non rinuncia mai a Weston McKennie, neanche con il pericolo giallo all’orizzonte in vista del Derby d’Italia di sabato prossimo contro l’ Inter. Weston McKennie, le ultime sul futuro alla Juve (Ansa) – Calciomercato.it Nonostante la diffida, il texano sarà regolarmente in campo questa sera nel posticipo dell’Allianz Stadium con la Lazio. Il jolly classe 98’ è diventato ormai un elemento imprescindibile per Spalletti e dal momento dello sbarco del mister di Certaldo sotto la Mole è sceso sempre in campo tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e attuale responsabile mercato della Fiorentina, si trova nuovamente coinvolto nelle dinamiche di mercato della sua ex squadra.

La Juventus rischia di perdere uno dei suoi elementi più importanti: Weston McKennie, fondamentale per la mediana secondo Spalletti.

