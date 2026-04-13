Carnevali svela il futuro di Muharemovic | Non solo Marotta | VIDEO CM

Il direttore generale del Sassuolo ha parlato delle possibilità di mercato per il difensore bosniaco, attualmente in forza alla squadra. Muharemovic ha partecipato con la sua nazionale al Mondiale, eliminando l’Italia, e si sta distinguendo nel campionato di Serie A. Tra le voci di mercato, si è parlato anche di un interesse da parte di un altro grande club italiano. Il dirigente ha commentato la situazione senza entrare in dettagli specifici.

Il Dg del Sassuolo è intervenuto sulle voci di mercato che riguardano il difensore bosniaco, nel mirino in particolare dell’Inter Tarik Muharemovic ha eliminato l’ Italia con la sua Bosnia dal Mondiale e continuare a mettersi in evidenza con la maglia del Sassuolo nel campionato di Serie A. Carnevali, Dg del Sassuolo – Calciomercato.it Per rendimento il classe 2003 è stato finora uno dei migliori nel suo ruolo nell’arco di questa stagione e continua ad avere diversi estimatori sul fronte mercato. Il Sassuolo a gennaio lo ha bloccato in Emilia, ma in estate il difensore è pronto a spiccare il volo verso una grande. In Italia è soprattutto l’ Inter a seguire Muharemovic, ma occhio anche alla Juventus che sta valutando l’ipotesi di ripotarlo in bianconero.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Carnevali svela il futuro di Muharemovic: “Non solo Marotta” | VIDEO CM Carnevali rivela: «Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questa cosa. Muharemovic? Non sto parlando solo con Marotta…»Calciomercato Juventus: futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori. Carnevali: «Fiducia totale in Grosso, mercato in uscita e futuro di Muharemovic»Un'analisi delle dichiarazioni diramate dal responsabile della società Sassuolo mette in evidenza una strategia mirata a consolidare la competitività...