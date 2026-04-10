I Paesi del Golfo stanno riconsiderando le proprie strategie di sicurezza in risposta al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. In questo quadro, intendono rafforzare le alleanze a livello regionale e internazionale per garantire maggiore protezione. La recente escalation nel conflitto ha portato a un’attenta analisi delle proprie capacità di difesa, anche se il cessate il fuoco ancora non garantisce stabilità duratura nella regione.

I Paesi del Golfo cercheranno di ampliare la propria rete di alleati in materia di sicurezza, mentre la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’ Iran continua a impensierirli, nonostante il (traballante) cessate il fuoco. Almeno nel prossimo futuro, dovranno infatti convivere con la costante minaccia del regime iraniano e del suo arsenale missilistico residuo. La presenza di basi americane sul loro territorio li ha resi bersagli per Teheran, che ha reagito all’attacco congiunto israelo-statunitense. I governi degli Stati interessati hanno dichiarato di non poter tollerare che l’Iran mantenga il controllo dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita la maggior parte dei loro scambi commerciali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Paesi del Golfo stanno rivedendo le proprie strategie di sicurezza, alla luce della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran

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