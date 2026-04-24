Dopo settimane di polemiche, i vigili del fuoco hanno dato l’ok alla Link University. Le iscrizioni continuano a crescere e superano le aspettative, confermando l’interesse degli studenti. La presenza di questa università nella città è stata fortemente voluta dall’amministrazione, seguendo l’esempio di altri enti educativi già presenti in diverse località. La decisione dei vigili del fuoco rappresenta un passaggio importante per l’avvio delle attività accademiche.

"Le iscrizioni stanno andando oltre le previsioni: la Link University è una realtà universitaria che questa amministrazione ha voluto nella nostra città (così come la voleva Biancani a Pesaro)". L’assessore al Patrimonio, Alberto Santorelli, spegne le preoccupazioni sollevate dall’opposizione a seguito "della determina (n. 737 del 10 marzo 2026) con cui il Comune ha negato l’attivazione dell’attività universitaria a Palazzo Marcoli ". Secondo i consiglieri comunali Cristian Fanesi, Ippolita Bonci del Bene, Stefano Marchegiani, Francesco Panaroni e Dimitri Tinti "il diniego si fonda sui pareri negativi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pesaro e Urbino".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Link University, c’è l’ok dei vigili del fuoco dopo le polemiche

Notizie correlate

Sanremo e le polemiche su Mogol, trasportato con l’elicottero dei Vigili del fuocoSta facendo discutere l’ospitata di Mogol alla terza serata del Festival di Sanremo 2026.

Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma, Piantedosi: “Polemiche strumentali”Un AW139 del Corpo nazionale per portare Mogol e la moglie dal Festival di Sanremo alla capitale per una cerimonia ufficiale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Link University, c’è l’ok dei vigili del fuoco dopo le polemiche; Università Link Campus University. Concorso per 92 ricercatori; Le quattro università delle Marche non si fondono, intanto la Link cresce: iscritti a quota 120; Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport, c’è il via libera del cda.

Link University, c’è l’ok dei vigili del fuoco dopo le polemicheLe iscrizioni stanno andando oltre le previsioni: la Link University è una realtà universitaria che questa amministrazione ha voluto ... ilrestodelcarlino.it

Link University, c'è il via libera per Medicina e Odontoiatria: corsi a Fano e MacerataANCONA E alla fine arriva il via libera. Dopo le polemiche e il lungo braccio di ferro - con tanto di levata di scudi dei rettori delle quattro università marchigiane - la Link Campus University ha ... corriereadriatico.it

Link Campus University Catania | Catania - facebook.com facebook