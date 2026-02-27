Sanremo e le polemiche su Mogol trasportato con l’elicottero dei Vigili del fuoco

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Mogol è stato trasportato in elicottero dai Vigili del fuoco. La sua presenza sul palco ha suscitato molte polemiche tra il pubblico e sui social, generando un acceso dibattito. La scelta di portare Mogol in questo modo ha attirato l'attenzione, mentre l’organizzazione del festival non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

Sta facendo discutere l’ospitata di Mogol alla terza serata del Festival di Sanremo 2026. Il paroliere è salito sul palco dell’Ariston per ritirare il premio alla carriera, dopodiché è tornato a Roma insieme alla moglie dove il giorno dopo era attesto alla festa per l’anniversario dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (di cui ha scritto l’inno). Ad accendere le polemiche è stato proprio il trasferimento nella Capitale, avvenuto a bordo di un elicottero dei Vigili del fuoco. Mogol ospite a Sanremo (Ansa). D’Angelo (Pd): «Bucci chiarisca se ha comportato un rischio per i liguri». «Leggere che l’elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati », ha dichiarato il consigliere regionale ligure del Pd Simone D’Angelo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

