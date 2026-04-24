A partire da aprile 2026, il settore pubblicitario online sta vivendo una fase di trasformazione significativa. L’aumento dei costi pubblicitari e la crescente preferenza per reti alternative stanno modificando il panorama digitale. Le aziende spostano le loro risorse verso piattaforme diverse, mentre gli operatori del settore monitorano attentamente queste dinamiche. Questa evoluzione interessa sia i publisher che gli inserzionisti, che devono adattarsi ai nuovi equilibri del mercato digitale.

Nell’aprile del 2026, il mondo di internet sta affrontando un cambiamento che ci tocca tutti da vicino. Forse avrai notato che sui social vedi sempre le stesse grandi marche e meno i piccoli negozi indipendenti. Il motivo è semplice: gli spazi per le pubblicità sono finiti e i prezzi per apparire sui nostri schermi sono schizzati alle stelle, spinti da sistemi automatici sempre più aggressivi. Le aziende, soprattutto quelle più piccole, stanno vivendo una vera e propria inflazione della pubblicità digitale. Farsi conoscere costa così tanto che molti artigiani e commercianti stanno abbandonando i social tradizionali per cercare nuovi modi, più diretti e meno costosi, per arrivare a noi consumatori.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’inflazione dei costi pubblicitari e la fuga verso reti alternative

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