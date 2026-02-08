divorzio da big tech e migrazione dei dati verso alternative open source

Le aziende e gli utenti stanno lasciando sempre più le piattaforme dei grandi gruppi tecnologici per passare a soluzioni open source. La migrazione dei dati cresce, e con essa anche la domanda di strumenti di produttività e contenuti multimediali più trasparenti e controllabili. Molti scelgono di abbandonare i servizi chiusi, preferendo alternative che garantiscano maggiore privacy e libertà di gestione. La tendenza si fa strada, cambiando le abitudini digitali di molti utenti e aziende.

Questo testo analizza una trasformazione guidata verso soluzioni open source per gestire dati, strumenti di produttività e contenuti multimediali. Si delineano motivazioni, approcci pratici e risultati ottenuti, offrendo una guida sintetica per chi intende recuperare autonomia, privacy e controllo sulle risorse digitali senza rinunciare all’efficienza quotidiana. allontanarsi dall’ecosistema google. per anni è stato adottato un modello basato su google workspace per la sua flessibilità, con strumenti come documenti, foglie di calcolo e l’ archiviazione che hanno costruito un sistema di produttività molto legato all’ecosistema google. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Airbus annuncia l'abbandono delle Big Tech per i propri dati, puntando su un cloud europeo sovrano.

