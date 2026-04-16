Il mercato globale dei pannelli OLED sta attraversando una fase di forte cambiamento nel 2026, con le spedizioni previste in stallo rispetto all’anno precedente. I costi elevati dei componenti stanno spingendo le aziende verso prodotti di fascia più alta, concentrandosi sul segmento premium. Questa situazione rischia di limitare la crescita complessiva del settore, che fatica a mantenere i volumi di consegna degli anni passati.

Il mercato globale dei pannelli OLED sta affrontando un momento di profonda trasformazione strutturale nel 2026, con le spedizioni totali che rischiano di rimanere immobili rispetto all’anno precedente. Mentre il settore degli smartphone soffre per l’aumento dei costi dei componenti, la spinta tecnologica si sta spostando verso i dispositivi informatici di fascia alta e i modelli premium, con Apple che assume un ruolo decisivo nel guidare questo cambio di rotta. I dati raccolti dagli analisti di Counterpoint Research delineano un quadro complesso: dopo la crescita del 3% registrata nel 2025, le spedizioni di pannelli OLED nel corso del 2026 mostrano segnali di stasi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OLED in crisi: i costi dei componenti spingono verso il premium

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