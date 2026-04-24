Il ministro degli Esteri dell' Iran atteso a Islamabad oggi

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri dell’Iran arriverà questa sera a Islamabad con una delegazione ristretta. Le fonti ufficiali pachistane hanno comunicato la notizia all’ANSA, senza fornire dettagli sui motivi del viaggio o sugli incontri previsti. La visita si svolge in un momento di attenzione diplomatica tra i due paesi. Non sono stati annunciati altri dettagli riguardo al programma o alle questioni che saranno discusse.

Fonti governative pachistane hanno riferito all'ANSA che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso a Islamabad questa sera con una piccola delegazione. A seguito di importanti colloqui con la squadra di mediazione pachistana, è previsto un secondo round di colloqui di pace a Islamabad tra Stati Uniti e Iran, affermano le stesse fonti governative. Un team logistico e di sicurezza statunitense è già presente nella capitale pachistana per facilitare il processo negoziale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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