Iran-Usa il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi | Ai colloqui di Ginevra è iniziato il percorso per un accordo

Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha annunciato che i colloqui di Ginevra hanno aperto la strada a un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. Durante il secondo round di incontri, i rappresentanti dei due paesi hanno stabilito alcuni principi fondamentali e hanno discusso specificamente di come ridurre le tensioni sul programma nucleare iraniano. I colloqui sono durati tutta la giornata e si sono svolti in un clima più costruttivo rispetto alle precedenti sessioni.