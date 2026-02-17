Iran-Usa il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi | Ai colloqui di Ginevra è iniziato il percorso per un accordo
Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha annunciato che i colloqui di Ginevra hanno aperto la strada a un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. Durante il secondo round di incontri, i rappresentanti dei due paesi hanno stabilito alcuni principi fondamentali e hanno discusso specificamente di come ridurre le tensioni sul programma nucleare iraniano. I colloqui sono durati tutta la giornata e si sono svolti in un clima più costruttivo rispetto alle precedenti sessioni.
L’Iran e gli Stati Uniti hanno concordato una serie di “principi guida” per un accordo durante il secondo round di colloqui sul nucleare tenutisi oggi a Ginevra, in Svizzera. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che però ha voluto frenare gli entusiasmi, riconoscendo che c’è ancora del lavoro da fare per raggiungere un’intesa tra la Repubblica islamica e Washington, che non hanno fissato una data per ulteriori negoziati. Anche il primo round di negoziati tra Usa e Iran, tenuto il 6 febbraio scorso a Muscat, si era concluso con il ministro degli Esteri di Teheran che aveva definito l’esito “positivo” e annunciato la continuazione dei colloqui con gli inviati della Casa bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dazi Usa fino al 25% per i Paesi che comprano petrolio dall’Iran. Il ministro degli esteri di Teheran: “Pronti ad accordo sul nucleare”Il governo americano ha deciso di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati da quei paesi che continuano a comprare petrolio dall’Iran.
Proteste in Iran: ultime notizie. Ong: centinaia di vittime uccise dal regime. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “Pronti alla guerra ma anche ai negoziati”Le proteste in Iran, in corso da oltre due settimane, coinvolgono diverse fasce della popolazione e sono state segnate da numerose vittime secondo le ONG.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
