L' inchiesta sul caporalato a Barcellona scarcerati Marchetta e Biondo

Il presidente del tribunale di Barcellona ha deciso di scarcerare Maurizio Sebastiano Marchetta e Salvatore Biondo, annullando l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari. La decisione riguarda l’inchiesta sul caporalato nella zona, che ha portato all’arresto dei due uomini. La vicenda si sviluppa nel contesto di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine, che avevano inizialmente disposto la misura cautelare.

Sono stati scarcerati Maurizio Sebastiano Marchetta e Salvatore Biondo. E' quanto deciso dal presidente del tribunale di Barcellona Maria Vermiglio che ha annullato l'ordinanza emessa dal Gip. I due imprenditori erano stati arrestati per presunto caporalato: Marchetta e Biondo hanno respinto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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