Un’indagine giudiziaria riguarda il caporalato nel settore della moda, con Andrea Dini, cognato del presidente della Regione, tra gli indagati. Dini è amministratore delegato dell’azienda di abbigliamento Dama, di cui la moglie del presidente regionale possiede il 10%. La vicenda ha suscitato un confronto tra esponenti della Lega e della sinistra, senza che siano state formulate conclusioni definitive.

Da un lato l’inchiesta giudiziaria sul caporalato nella moda, nell’ambito della quale è indagato Andrea Dini, cognato del presidente della Regione, Attilio Fontana, e Ceo dell’azienda di abbigliamento Dama, della quale la moglie dello stesso Fontana detiene il 10%. Dall’altro, il ritrovo dei Patrioti il 18 aprile in piazza Duomo, organizzato dalla Lega per stressare la causa della remigrazione. Due fattori che ieri hanno surriscaldato il dibattito politico. "Penso proprio di sì", così Fontana risponde a chi gli chiede se sarà in piazza Duomo il 18 aprile. Una piazza contro la quale si è scagliato il sindaco Giuseppe Sala, che si detto "contrario ad ogni forma di remigrazione buttata lì". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inchiesta sul caporalato e la remigrazione: scontro Lega-sinistra

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