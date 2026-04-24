Amal Khalil, giornalista con lunga esperienza nel sud del Libano, è stata colpita e uccisa durante un raid israeliano. La sua morte porta a nove il totale dei giornalisti deceduti nel conflitto che interessa il Paese. La notizia si aggiunge alle numerose vittime civili e ai danni alle strutture mediatiche causati dal conflitto in corso. La stampa continua a essere nel mirino delle operazioni militari in atto.

Secondo le ricostruzioni dei media locali, un primo attacco avrebbe colpito un veicolo davanti a quello dove si trovavano le due giornaliste, entrambe si sono rifugiate subito in un edificio centrato poco dopo da un altro bombardamento. È la tecnica nota come «double tap»: ovvero colpire una prima volta e subito dopo un'altra volta in corrispondenza dell'arrivo dei soccorsi. Una dinamica fatale che ha impedito all'esercito libanese mobilitato dal governo, l'Unifil, la Croce rossa e la Difesa civile di arrivare in maniera tempestiva sul luogo. I soccorsi sono infatti arrivati solo in tardissima serata. Un elemento che apre a molte domande e a una possibile violazione del diritto internazionale umanitario da parte di Israele.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi era Amal Khalil, giornalista uccisa sotto le bombe di un raid israeliano in Libano: ancora la stampa nel mirino della guerra

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