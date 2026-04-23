Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil l'ultimo messaggio | C'è un attentato ma sto bene

Una giornalista è stata uccisa nel Libano meridionale durante un raid israeliano. L’ultima comunicazione di Amal Khalil, prima dell’accaduto, diceva: “C’è un attentato ma sto bene”. Durante l’operazione sono rimasti feriti anche alcuni soccorritori e una collega. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La scena si è svolta nel contesto di un’azione militare nella zona di confine.

La giornalista Amal Khalil è morta in nel Libano meridionale a seguito di un raid israeliano. Sono rimasti feriti anche soccorritori e la collega Zeinab Faraj.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Libano, raid israeliano uccide la giornalista Amal Khalil: il dramma? Cosa sapere La giornalista Amal Khalil muore a Tiri per un attacco aereo israeliano ieri. La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvoLa giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La giornalista libanese Amal Khalil morta in un attacco israeliano: ennesima reporter uccisa da Tel Aviv; Raid israeliani in Libano: uccisa una giornalista. Colloqui per estendere il cessate il fuoco; LIVE | Per gli Stati Uniti non esiste una tempistica per la fine della guerra in Iran. Israele avverte il Libano: Manteniamo le postazioni, civili non tornate. Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l’ultimo messaggio: C’è un attentato ma sto beneLa giornalista Amal Khalil è morta in nel Libano meridionale a seguito di un raid israeliano. Sono rimasti feriti anche soccorritori e la collega Zeinab Faraj. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel ... fanpage.it La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in Libano mentre documentava gli ultimi attacchi dell’esercito israelianoLa reporter di Al-Akhbar è stata uccisa nel sud del Libano dai raid dell’esercito israeliano, che avrebbe anche ostacolato i soccorsi. Il cessate il fuoco è un miraggio. wired.it Omicidio volontario e mirato. #AmalKhalil x.com Si chiamava Amal Khalil, era libanese, di mestiere faceva la giornalista in uno dei fronti di guerra più pericolosi del pianeta, è morta ammazzata dall’esercito israeliano mentre testimoniava i crimini contro l’umanità di Netanyahu in Libano. E la sua uccisione, a - facebook.com facebook