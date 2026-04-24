? Cosa sapere Mondadori ripubblica il 5 maggio Fuori e dentro il borgo di Luciano Ligabue.. L'edizione ampliata include 50 racconti inediti e la sceneggiatura integrale di Radiofreccia.. Il 5 maggio Mondadori rimetterà in commercio Fuori e dentro il borgo, l’opera d’esordio di Luciano Ligabue, a trent’anni dalla sua pubblicazione originale. Il volume, rimasto per lungo tempo fuori dai circuiti di vendita, torna disponibile in una versione completamente rivista e ampliata. La nuova edizione non si limita a recuperare il testo storico, ma integra riflessioni inedite sulla creatività e sul processo creativo inteso nella sua forma più spontanea. All’interno della raccolta figurano inoltre la sceneggiatura completa di Radiofreccia, pellicola diretta dallo stesso autore basata sul libro, insieme ad altri contenuti mai visti prima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ligabue torna col suo primo libro: 50 racconti inediti e segreti

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Ligabue, dal 5 maggio l’edizione rivista e ampliata di Fuori e dentro il borgoA trent'anni dalla pubblicazione, il prossimo 5 maggio tornerà nelle librerie Fuori e dentro il borgo di Ligabue in una edizione ampliata. spettakolo.it

Torna il libro di Ligabue "Fuori e dentro il borgo". facebook

A trent’anni dalla sua prima uscita, torna in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata in uscita il 5 maggio per Mondadori (in preorder già da oggi venerdì 17 aprile mondadori.it/libri/fuori-e-…) x.com