Ligabue ripubblica il suo libro d’esordio

A distanza di trent’anni dalla sua prima pubblicazione, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, intitolato “Fuori e dentro il borgo”, torna nelle librerie in una versione riveduta e ampliata. La nuova edizione sarà disponibile a partire dal 5 maggio, pubblicata da Mondadori. La ristampa propone contenuti aggiornati e alcune modifiche rispetto all’edizione originale, offrendo ai lettori una versione rivisitata del testo.

A trent’anni dalla sua prima uscita, torna in libreria ‘Fuori e dentro il borgo’, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, proposto in una nuova edizione rivista e ampliata, in uscita il 5 maggio per Mondadori. Da tempo esaurito, il volume torna così disponibile per i lettori, offrendo l’occasione di riscoprire una delle opere più amate dell’universo narrativo del rocker di Correggio. Un ritorno particolarmente significativo per un libro diventato negli anni un titolo di riferimento per il suo pubblico. Nel volume Ligabue accompagna il lettore attraverso cinquanta storie dedicate a fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della sua giovinezza, restituendo con la forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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