Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Alla vigilia della Festa della liberazione esce 'Disabilità e discriminazione. Conoscere, riconoscere e agire', il nuovo libro di Alberto Fontana e Laura Abet, con prefazione di Giuseppe Guzzetti. La scelta della data non è casuale, spiega una scheda sull'opera. Il 25 aprile richiama il ritorno alla libertà e alla democrazia nel nostro Paese. Oggi, quella stessa parola - libertà - interroga ancora la nostra capacità di renderla concreta per tutti, a partire dalle persone con disabilità, troppo spesso escluse da diritti formalmente riconosciuti, ma non pienamente garantiti. Il libro affronta con rigore uno dei nodi più critici del nostro tempo: la distanza tra diritto formale e diritto reale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Libri, esce 'Disabilità e discriminazione', casi reali per garantire diritti

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