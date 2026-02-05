LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez il più veloce Aprilia in scia alla Ducati

Alex Marquez ha chiuso il test di Sepang 2026 come il più veloce, con Aprilia che si mantiene in scia alla Ducati. La giornata di prove è stata intensa, con piloti e team che hanno spinto al massimo per trovare il miglior setup in vista della stagione. Le squadre hanno lavorato sodo sotto il caldo malese, cercando di ottimizzare le prestazioni sulla pista di Sepang. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulla MotoGP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 La nostra lunga diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 11.02 Di seguito la classifica definitiva del day-3: 1 Alex Marquez, Ducati, 1:56.402 2 Marco Bezzecchi, Aprilia, +0.124 3 Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0.383 4 Marc Marquez, Ducati, +0.387 5 Francesco Bagnaia, Ducati, +0.527 6 Franco Morbidelli, Ducati, +0.728 7 Raul Fernandez, Aprilia, +0.843 8 Pedro Acosta, KTM, +0.851 9 Joan Mir, Honda, +0.866 10 Enea Bastianini, KTM, +0.888 11 Ai Ogura, Aprilia, +0.924 12 Alex Rins, Yamaha, +1.178 13 Brad Binder, KTM, +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez il più veloce, Aprilia in scia alla Ducati Approfondimenti su Sepang Test 2026 LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in testa, Ducati resta il riferimento Alex Marquez prende il comando dei test a Sepang 2026, girando in 1’58”2. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: svetta Alex Marquez con la Ducati 2025. Bagnaia per ora é lontano Questa mattina a Sepang sono partiti i test ufficiali della MotoGP 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. TGPOne Sepang: Alex Marquez nel mirino di KTM Ultime notizie su Sepang Test 2026 Argomenti discussi: Test MotoGP: la 3^ giornata di Sepang LIVE; IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; LIVE - MotoGP 2026. Test ufficiali di Sepang (3, 4 e 5 Febbraio); MotoGP, Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang. La pioggia rovina i piani in Malesia, Yamaha non gira. Test MotoGP LIVE, le prove a Sepang in diretta: tempi e classifica dell’ultima giornata, poker Ducati con Alex Marquez leaderIn diretta i test MotoGp Sepang 2026 in diretta tv: i tempi e la classifica del terzo ed ultimo giorno di test ... fanpage.it LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez resta in testa a mezz’ora dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57 Dopo un giro di raffreddamento, Di Giannantonio ci riprova ma non va oltre un 1'574. 10.54 Di ... oasport.it MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA x.com MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.