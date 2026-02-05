MotoGp Alex Marquez il più veloce nei test di Sepang

Alex Marquez ha chiuso i test a Sepang con il giro più veloce. Il pilota della Gresini ha fatto segnare un ottimo tempo di 1:56, avvicinandosi al record della pista. La sua performance lascia intendere che potrebbe essere tra i favoriti per la stagione che inizia tra pochi mesi.

Roma, 5 feb. (askanews) – I test MotoGP di Sepang vanno in archivio col miglior tempo di Alex Marquez: il pilota Gresini sfiora il record della pista in 1:56.402 e mette in mostra anche un ottimo passo gara. Simulazioni Sprint ok anche per Bagnaia, più veloce di Marc Marquez. Alle spalle di Alex Marquez c’è l’Aprilia di Bezzecchi, 3° crono per Di Giannantonio. Da segnalare il ritorno in pista di Yamaha, che ha risolto il problema riscontrato nel day 1. Ora altri due giorni di test (21-22 febbraio) a Buriram prima del via del Mondiale. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Marc Marquez torna in pista dopo quattro mesi di assenza.

Alex Marquez ha chiuso il test di Sepang 2026 come il più veloce, con Aprilia che si mantiene in scia alla Ducati.

MotoGp: nei test di Sepang Alex Marquez il più veloce, Bezzecchi 2/o con l'ApriliaAlex Marquez con la Ducati del team Gresini ha segnato il miglior tempo nell'ultima giornata di test di MotoGp sulla pista di Sepang: lo spagnolo ha girato in 1:56.402 sfiorando il record del circuito ... ansa.it

MotoGp, Alex Marquez il più veloce nei test di SepangRoma, 5 feb. (askanews) - I test MotoGP di Sepang vanno in archivio col miglior tempo di Alex Marquez: il pilota Gresini sfiora il record della ... sport.tiscali.it

#MotoGP #SepangTest Morning Session Day 3 1 Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati) 1'56"402 2 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati) 1'56"785 3 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 1'56"789 4 Pe x.com