liberazione tutti gli eventi tra memoria e musica

A Rimini, l’81° anniversario della Festa della Liberazione sarà ricordato con una serie di iniziative che coinvolgono eventi culturali, cerimonie ufficiali e concerti. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con un programma vario, che mira a coinvolgere i cittadini nel ricordo di un momento importante della storia italiana. Diverse manifestazioni si svolgeranno nel corso della giornata per onorare questa ricorrenza.

Rimini si prepara a celebrare l’81° anniversario della Festa della Liberazione con un programma ricco di appuntamenti culturali, istituzionali e musicali, pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza nel ricordo di una pagina fondamentale della storia italiana. Le iniziative prendono il via oggi alle ore 17 presso la Sala della Cineteca, dove andrà in scena "Una canzone per la Resistenza", performance interpretata da Sara Jane Ghiotti, accompagnata dalla violista Giulia Lazzarini. A seguire il podcast "Fragheto e le stragi nazi-fasciste nell’entroterra riminese", nuovo episodio della serie "Rimini in guerra 1943-1945", curata da Antonio Mazzoni e Daniele Susini, con il coordinamento della Biblioteca Gambalunga e dell’Istituto storico della Resistenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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