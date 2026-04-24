In Libano è stata annunciata un'estensione di tre settimane del cessate il fuoco, con l'obiettivo di facilitare un accordo tra le parti coinvolte. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che presto si terrà un incontro tra il premier israeliano e il presidente libanese. La tregua, che era già in atto, è stata prorogata per consentire ulteriori negoziati e ridurre le tensioni nella regione.

(Adnkronos) - Tre settimane d'estensione del cessate il fuoco per cercare di arrivare a un accordo di pace definitivo tra Israele e Libano: è questo l'esito del secondo round di colloqui fra gli ambasciatori dei due paesi a Washington, ospitati alla Casa Bianca, con Donald Trump che ha partecipato ad una parte dell'incontro. L'iniziale tregua di dieci giorni, entrata in vigore venerdì 17 aprile, sarebbe dovuta scadere il prossimo lunedì. “Abbiamo avuto un ottimo incontro con i massimi funzionari del Libano e di Israele, e credo che il presidente del Libano e il primo pinistro di Israele, nel corso delle prossime due settimane, verranno qui - ha affermato il presidente americano - Hanno concordato ulteriori tre settimane di, immagino, assenza di spari, un cessate il fuoco, niente più spari.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Libano, tregua estesa di 3 settimane e Trump annuncia: "Presto incontro Netanyahu-Aoun"

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