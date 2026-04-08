Trump annuncia una tregua di due settimane riaperto lo Stretto di Hormuz Netanyahu | Il cessate il fuoco non comprende il Libano

Il presidente ha annunciato una tregua di due settimane e annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il primo ministro ha dichiarato che il cessate il fuoco non riguarda il Libano. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione, con le parti coinvolte che comunicano le loro posizioni ufficiali. La situazione si sviluppa con aggiornamenti frequenti su entrambe le questioni.

E’ prevista per le 14 ora italiana una conferenza stampa del segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, e del generale Dan Caine, capo degli Stati Maggiori Riuniti. Lo ha reso noto il Dipartimento della Difesa, come riportano i media americani, dopo che nelle scorse ore Donald Trump ha annunciato una tregua di due settimane con l’Iran. Questa mattina sono state udite delle esplosioni a Manama, capitale del Bahrein, poche ore dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran. Lo riferisce un giornalista dell’Afp. “La Protezione Civile ha spento un incendio in una struttura causato dall’aggressione iraniana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Due settimane di tregua condizionate alla riapertura dello Stretto di Hormuz con negoziati multilivello per evitare il rischio escalation - facebook.com facebook

«Se prendiamo per buona anche solo una parte della dichiarazione dell'Iran, Trump ha accettato di cedere il controllo dello Stretto di Hormuz a Teheran. È davvero sorprendente che siamo arrivati a questo punto. Trump ha intrapreso un'azione militare che, al x.com