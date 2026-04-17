Dopo dieci giorni di tensioni e scontri, è stato annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano. A pochi giorni dai primi colloqui diretti tra i rappresentanti dei due Paesi a Washington, le parti hanno concordato una tregua. Nel frattempo, il presidente libanese ha lasciato il suo incarico durante una telefonata con il collega israeliano, mentre le forze di peacekeeping italiane e l’Unifil monitorano la situazione.

A distanza di due giorni dai primi colloqui diretti tra i funzionari israeliani e libanesi a Washington, è stato raggiunto il cessate il fuoco tra Israele e il Libano. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth: «Ho appena avuto delle conversazioni eccellenti con il presidente del Libano, Joseph Aoun, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. I due leader hanno concordato che per raggiungere la pace tra i loro Paesi inizieranno un cessate il fuoco di dieci giorni». Ha poi aggiunto di aver dato istruzioni «al vicepresidente JD Vance e al segretario di Stato, Marco Rubio, insieme al capo di Stato maggiore congiunto Dan Caine, di lavorare con Israele e con il Libano per raggiungere una pace duratura».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Libano e Israele: 10 giorni di tregua. Ma Aoun «scappa» da Netanyahu

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Libano e Israele hanno concordato un cessate il fuoco dalle 23 di ieri sera (ora italiana). Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth, specificando di aver parlato sia con il presidente libanese Joseph Aoun che con il - facebook.com facebook

Ottima notizia il cessate-il-fuoco in Libano. Ma questo lo pensiamo tutti, o quasi (in realtà c’è anche chi ha bisogno della guerra laggiù per alimentare odio e ideologia anche da noi). Per il futuro, c’è chi spera che la situazione torni esattamente a come era prim x.com