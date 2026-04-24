In un villaggio cristiano in Libano, è stato collocato un nuovo crocifisso al posto di quello distrutto da un soldato israeliano. L’installazione è avvenuta nelle ultime ore, dopo che il crocifisso originale era stato danneggiato in un episodio recente. La sostituzione è stata effettuata dall’amministrazione locale, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali. La scena è stata documentata da testimoni presenti sul posto.

L’Italia ha sostituito il crocifisso distrutto da un soldato israeliano in un villaggio cristiano libanese. Un video girato mercoledì mostra i caschi blu italiani mentre installano il nuovo crocifisso, accompagnati dall’ambasciatore della Santa Sede in Libano, l’arcivescovo Paolo Borgia. La deturpazione ha suscitato la condanna internazionale. L’esercito israeliano si sarebbe offerto di sostituire l’immagine sacra, ma la famiglia proprietaria del terreno su cui si trovava il crocifisso avrebbe rifiutato. Il nuovo simbolo è stato eretto nel corso di una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato il clero, i residenti locali e i caschi blu. Giorgia Meloni ha definito il gesto dei militari italiani come “un potente messaggio di pace, speranza e dialogo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, l'Italia sostituisce il crocifisso distrutto da un soldato israeliano

CROCIFISSO DISTRUTTO DA SOLDATO ISRAELIANO: IL GESTO DEI MILITARI ITALIANI UNIFIL

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