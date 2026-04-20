Un soldato israeliano ha distrutto una statua di Gesù in Libano

Un soldato israeliano ha colpito con una mazza la testa di una statua di Gesù crocifisso, che era caduta da una croce nel Sud del Libano. L'episodio è stato ripreso e condiviso sui social media, diventando rapidamente virale. La statua è stata distrutta durante un'azione militare, secondo quanto riferito da fonti locali. Nessuna informazione è stata fornita sulla motivazione dell'intervento.

Un soldato israeliano ha usato una mazza per colpire la testa di una statua di Gesù crocifisso caduta da una croce nel Sud del Libano: l’immagine è circolata sui social media ed è diventata virale. I media arabi sostengono che la statua esiste e si trova nel villaggio cristiano di Debl vicino al confine con Israele. L’esercito israeliano dopo aver appurato l’autenticità della fotografia che ritrae “un soldato delle IDF in servizio nel Libano meridionale” afferma di considerare l’incidente con grande severità aggiungendo che “la condotta del soldato è totalmente incoerente con i valori che ci si aspetta dalle sue truppe”, in un post sul suo account ufficiale X.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un soldato israeliano ha distrutto una statua di Gesù in Libano Notizie correlate Libano, soldato israeliano vandalizza una statua di Gesù: le scuse dell’IDFL’esercito di Israele è stato costretto a scusarsi dopo la diffusione sui social media della foto di un soldato dell’IDF intento a colpire con una... Libano shock: un soldato israeliano decapita una statua di Gesù con una mazza. L’Idf avvia un’indagine e promette provvedimenti contro il militareStanno facendo il giro del mondo le immagini di un soldato israeliano che, in Libano, durante una delle tante operazioni contro Hezbollah che si... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tsahal conferma profanazione statua di Gesù in Libano; Libano, soldato Idf distrugge statua Gesù: Israele: Vergognoso, scuse a cristiani; Libano shock: un soldato israeliano decapita una statua di Gesù; Soldato dell'Idf rompe una statua di Gesù: Presi provvedimenti. Soldato Idf distrugge una statua di Gesù in Libano. Il ministro degli Esteri Sa'ar chiede scusaDopo un'inchiesta interna l'IDf ha confermato la veridicità della foto diventata virale sui social. L'esercito israeliano: Prenderemo provvedimenti. Sa'ar ha definito grave e vergognoso il dannegg ... rainews.it Foto choc in Libano: un soldato israeliano profana la statua di Gesù; il ministro Saar si scusaIsraele rispetta le diverse religioni ei loro simboli sacri. E l'Idf avvia un'indagine interna. Tajani: Episodio inaccettabile, ma bene le parole del ministro ... dire.it Statua di Gesù distrutta in Libano: il commento pungente di Tajani e Mons. Paglia x.com Soldato israeliano distrugge statua di Gesù in Libano Un video diventato virale sui social media mostra un soldato israeliano mentre colpisce con una mazza la testa di una statua di Gesù crocifisso, già caduta dalla croce. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ( - facebook.com facebook