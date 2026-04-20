Soldato israeliano distrugge Crocifisso a martellate Tajani | inaccettabile

Un soldato israeliano ha danneggiato un crocifisso con delle martellate, suscitando reazioni di sdegno. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’atto è inaccettabile, definendolo come un esempio di violenza contro i cristiani nel Medio Oriente. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, portando a condanne da parte di diverse istituzioni e organizzazioni religiose. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolgono diverse comunità nella regione.

“Bene il ministro degli Esteri israeliano Saar che ha condannato con grande fermezza, annunciando provvedimenti disciplinari, il grave atto compiuto da un soldato dell’Idf che distrugge a martellate una statua di Gesù in un villaggio cristiano nel Sud del Libano. Un violento accanimento contro i cristiani che in Medioriente rappresentano uno strumento di pace. Un episodio inaccettabile che auspichiamo non si ripeta mai più. Profanare i simboli del cristianesimo, dell’ebraismo e dell’Islam non è una manifestazione di forza ma solo di debolezza, contraria a tutti i principi in favore della libertà e del dialogo interreligioso.” Milano: sputi, minacce di morte e atti osceni in chiesa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Soldato israeliano distrugge Crocifisso a martellate, Tajani: inaccettabile” Notizie correlate Soldato Idf distrugge statua Gesù in Libano, 'prenderemo provvedimenti'Un soldato israeliano usa una mazza per colpire la testa di una statua di Gesù crocifisso caduta da una croce: l'immagine circola sui social media, e... Iran, un missile israeliano distrugge la sede di un'emittente televisiva a TeheranAl Araby Television Network ha dichiarato che un missile israeliano ha colpito la sua sede nella capitale iraniana Teheran, costringendo l’emittente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Libano, soldato Idf distrugge statua Gesù: Israele: Vergognoso, scuse a cristiani; Soldato israeliano distrugge una statua di Gesù in un villaggio del Libano. L'Idf: Foto autentica, indagine aperta; Un soldato israeliano distrugge a martellate una statua di Cristo nel sud del Libano; Libano shock | un soldato israeliano decapita una statua di Gesù con una mazza L’Idf avvia un’indagine e promette provvedimenti contro il militare. Soldato Idf distrugge statua Gesù in Libano. L'esercito israeliano: Prenderemo provvedimentiDopo un'inchiesta interna l'IDf ha confermato la veridicità della foto diventata virale sui social. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha definito grave e vergognoso il danneggiamento ... rainews.it Soldato Idf distrugge statua Gesù in Libano, 'prenderemo provvedimenti'GERUSALEMME, 20 APR - Un soldato israeliano usa una mazza per colpire la testa di una statua di Gesù crocifisso caduta da una croce: l'immagine circola sui social media, e oggi l'esercito israeliano h ... ansa.it Soldato israeliano distrugge statua di Gesù in Libano Un video diventato virale sui social media mostra un soldato israeliano mentre colpisce con una mazza la testa di una statua di Gesù crocifisso, già caduta dalla croce. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ( - facebook.com facebook L’Espresso e la foto “fortunata” del soldato israeliano che orienta il lettore contro lo Stato ebraico x.com