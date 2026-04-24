Una delegazione libanese sta negoziando con Israele a Washington, con l'intermediazione del senatore Marco Rubio. Le discussioni riguardano la riapertura della linea rossa di Beirut, con l'obiettivo di ottenere il ritiro israeliano. La questione riguarda i rapporti tra i due paesi e il mantenimento della pace nella regione. Le trattative sono in corso da alcuni giorni e coinvolgono rappresentanti di entrambe le parti.

? Cosa sapere A Washington la delegazione libanese negozia con Israele sotto l'egida di Marco Rubio.. Il primo ministro Nawaf Salam esige il ritiro militare israeliano per la pace.. A Washington, la delegazione libanese affronta stasera un secondo tavolo negoziale con i rappresentanti israeliani per discutere la fine delle distruzioni nel sud del Paese e il ritiro delle truppe occupanti, sotto l’egida del segretario di Stato americano Marco Rubio. Il presidente Joseph Aoun ha presentato al Consiglio dei Ministri a Beirut le priorità della missione diplomatica guidata dall’ambasciatrice Nada Hamadeh Mouawad. L’obiettivo centrale è fermare gli attacchi che colpiscono civili, luoghi di culto, giornalisti e le infrastrutture sanitarie e scolastiche, oltre a porre termine alla demolizione delle abitazioni nelle zone periferiche del sud.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, la linea rossa di Beirut: pace solo con il ritiro israeliano

CRISIS GLOBAL: Irán DESAFÍA el bloqueo en Ormuz y EE.UU. RESPONDE | Riesgo de Guerra Total

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