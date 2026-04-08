Mercoledì, nella capitale del Libano, si è verificato un grande incendio causato da un attacco aereo israeliano. L’attacco ha coinvolto diverse aree della città, provocando danni e creando molta preoccupazione tra la popolazione locale. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali vittime o danni specifici. La situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità e delle forze di sicurezza.

Mercoledì una nuova raffica di attacchi aerei israeliani sul Libano ha provocato un grave incendio nella capitale Beirut. Un’enorme colonna di fumo nero si è levata nel cielo; al lavoro i vigili del fuoco, che stanno tentando di spegnere le fiamme.I raid di Tel Aviv sono avvenuti poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran; Benjamin Netanyahu ha infatti affermato che l’accordo non si estende al Libano, sebbene il mediatore Pakistan abbia dichiarato il contrario. Iran, Hegseth: "Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, incendio nel cuore di Beirut dopo un attacco israeliano

Libano, gli edifici distrutti dall'attacco israeliano a BeirutMercoledì, alla luce del giorno, è stato possibile vedere l’entità dei danni causati dall’attacco israeliano contro il Libano, sferrato nelle prime...

Libano, attacco israeliano a Beirut: escavatore tra le macerie di un quartiere distruttoLa mattina successiva ai pesanti bombardamenti israeliani che hanno colpito il quartiere di Jnah, a sud di Beirut, un bulldozer è al lavoro per...

Israeli strikes continue to hit Lebanon, including areas in central Beirut and its southern suburbs

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Libano, incendio nel cuore di Beirut dopo un attacco israeliano(LaPresse) Mercoledì una nuova raffica di attacchi aerei israeliani sul Libano ha provocato un grave incendio nella capitale Beirut. Un'enorme colonna di fumo nero si è levata nel cielo; al lavoro i v ... msn.com

Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal carattere pericoloso e contraddittorio. ilmessaggero.it

Attacchi devastanti, un massacro di civili. Centinaia tra morti e feriti per un’operazione che Israele ha denominato internamente “Oscurità eterna”. A poche ore dall’intesa tra Stati Uniti e Iran, l’esercito di Tel Aviv oscura il cessate il fuoco e colpisce il Libano in u - facebook.com facebook

Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com