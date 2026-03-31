Un edificio nel sobborgo meridionale di Beirut è stato colpito da un missile israeliano circa un'ora dopo che era stato inviato un avviso di evacuazione. L’attacco ha causato la distruzione delle infrastrutture all’interno della struttura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o vittime. L’area interessata è stata isolata dalle autorità locali.

Poco più di un’ora dopo aver inviato un avviso di evacuazione a un edificio nel sobborgo meridionale di Beirut, gli aerei da guerra israeliani lo hanno colpito, distruggendo le infrastrutture. La guerra tra Hezbollah e Israele ha ucciso 1.268 persone da quando è iniziata il 2 marzo. Tra le vittime ci sono 125 bambini e 88 donne, dice il ministero della Sanità. Martedì 21 persone sono state uccise e 70 ferite nelle ultime 24 ore. Hezbollah ha innescato l’ultima guerra lanciando razzi contro Israele due giorni dopo che Israele e gli Stati Uniti avevano iniziato i loro attacchi contro l’ Iran, in cui avevano ucciso alti funzionari iraniani tra cui il leader supremo Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, missile israeliano distrugge un edificio nel sobborgo meridionale di Beirut

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