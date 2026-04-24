Il Medio Oriente vede prolungarsi di altre tre settimane la tregua tra Israele e Libano, lasciando ancora molte incognite sulla durata del cessate il fuoco. La decisione è stata comunicata dopo un accordo tra le parti coinvolte, che cercano di mantenere la calma in una regione spesso soggetta a tensioni. La situazione rimane sotto osservazione mentre le negoziazioni continuano per stabilizzare ulteriormente la zona.

Il Medio Oriente vive una tregua ancora molto fragile: il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano-Israele, tregua estesa per altre tre settimane

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