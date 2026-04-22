Lia Cigarini, avvocata e giurista, è scomparsa all’età di 89 anni. È stata tra le fondatrici della Libreria delle donne e considerata una figura di spicco nel movimento femminista italiano. La sua attività ha contribuito alla crescita del pensiero femminista nel paese, lasciando un segno importante nel panorama culturale e sociale. La sua morte rappresenta una perdita per il movimento femminile e per la cultura italiana.

Il femminismo italiano perde una delle sue figure più autorevoli e influenti. È morta all’età di 89 anni Lia Cigarini, avvocata e giurista, tra le fondatrici della Libreria delle donne e tra le protagoniste del pensiero femminista contemporaneo. A darne notizia è stata la stessa libreria, storica realtà nata nel 1975 anche grazie al suo contributo insieme a quello di Luisa Muraro e ad altre intellettuali. Proprio dalla libreria, Laura Colombo ha ricordato Cigarini come una "mente politica lucida e arguta", capace di aprire percorsi di pensiero e di libertà, sottolineandone il rigore intellettuale e la costante presenza nella vita del gruppo, fino agli ultimi anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morta a 89 anni Lia Cigarini. Fondò la Libreria delle donne: "Il femminismo perde un faro"

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