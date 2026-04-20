Sforbiciate in classe durante una lezione | sospesa la docente La preside | Ripristinare la serenità

Durante una lezione in una scuola elementare, una docente è stata sospesa dopo aver utilizzato le forbici durante l’attività in classe. La dirigente scolastica ha deciso di sospendere temporaneamente la docente e ha convocato un incontro per lunedì, coinvolgendo le due studentesse, i loro genitori e la supplente. La preside ha dichiarato che l’obiettivo è ripristinare un ambiente sereno e tranquillo. La mattinata è stata dedicata a colloqui e confronti tra le parti coinvolte.

Una mattinata intera di colloqui, confronti, ricostruzioni. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ha convocato per lunedì un lungo incontro che ha coinvolto le due studentesse, i loro genitori e la docente supplente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Tragedia in una scuola a Palermo, docente muore in classe durante la lezioneUn'insegnante di 59 anni ha perso la vita oggi all'interno di un'aula di un liceo classico di Palermo, colpita da un malore mentre svolgeva la... Casoli (CH), docente 43enne Alessio Rotunno morto per infarto dopo malore improvviso in classe durante una lezioneAlessio Rotunno, docente di sostegno presso la scuola media del paese, non è riuscito a superare le gravi conseguenze dell’infarto che lo aveva...