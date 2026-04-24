Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno accolta la riduzione di pena per l' ex Sindaco
L'ex sindaco di Roma uscirà dal carcere di Rebibbia il 22 giugno, dopo che il tribunale di sorveglianza ha approvato una riduzione di 39 giorni della pena. La decisione riguarda un procedimento legale in corso e si basa su specifiche valutazioni giudiziarie. La modifica della pena permette all’ex politico di lasciare la struttura penitenziaria alla data stabilita.
L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. La decisione è stata presa dal tribunale di sorveglianza di Roma, che ha dato il via libera a una riduzione della pena di 39 giorni. L’ordinanza arriva in seguito all’istanza presentata dal suo avvocato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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