L'Inter sta considerando la cessione dell'attaccante francese Marcus Thuram, valutando una cifra specifica per la sua partenza. La possibilità di lasciare il club potrebbe influenzare le prossime operazioni di mercato, aprendo la strada a eventuali nuovi acquisti in attacco. La decisione dipende dagli sviluppi delle trattative e dalle valutazioni della dirigenza nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la possibile partenza dell’attaccante francese Marcus Thuram apre scenari per nuovi acquisti in entrata. Il futuro di Marcus Thuram appare oggi meno solido rispetto al passato. Nonostante sia stato un pilastro della formazione meneghina, il suo attuale momento di forma è apparso visibilmente al di sotto degli standard abituali. Di questa parabola discendente ha parlato l’esperto di trasferimenti Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, analizzando le prospettive di vendita della Beneamata in vista della prossima sessione estiva. Le cifre della clausola e il fattore Pio Esposito. Secondo quanto evidenziato dal giornalista, il contratto della punta prevede una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano la cessione di Thuram per questa cifra. I dettagli

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