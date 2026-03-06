L'infortunio di Cristiano Ronaldo è più serio del previsto | È stato costretto a tornare in Spagna

L'infortunio muscolare di Cristiano Ronaldo si rivela più grave del previsto e lo ha portato a tornare in Spagna. La sua assenza si farà sentire nella prossima partita contro il Neom, suscitando preoccupazioni in vista dei Mondiali per il Portogallo. Il giocatore non sarà disponibile per l’impegno imminente.

L'infortunio muscolare di Cristiano Ronaldo è più serio del previsto. Salta la sfida col Neom e mette in apprensione il Portogallo in vista dei Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’albero di Natale “prezioso” di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, tra oro e argentoGeorgina Rodriguez ha scelto un albero di Natale tutto oro e argento quest'anno, un allestimento glamour e prezioso.

L’ex compagno di Cristiano Ronaldo: “Mi faceva domande su Milan Lab. Io gli ho detto tutto”Vitali Kutuzov racconta come un giovane Cristiano Ronaldo fosse interessatissimo a cosa avveniva a Milan Lab all'inizio degli anni 2000: "Voleva...

Il vero motivo dietro l’infortunio di Ronaldo prima del Mondiale 2026.

Contenuti e approfondimenti su Cristiano Ronaldo.

Temi più discussi: Infortunio al ginocchio per Cristiano Ronaldo; Cristiano Ronaldo, Al Nassr smentisce la fuga in Spagna, ma è giallo per l'infortunio muscolare; Ahi Ronaldo, l'infortunio è più grave del previsto. Rebus tempi di recupero; Ronaldo in Arabia, fuga smentita dall'Al Nassr. L'infortunio preoccupa in chiave Mondiale.

Jorge Jesus annuncia: infortunio più grave del previsto per CR7, si curerà a MadridL’allenatore dell’Al-Nassr, Jorge Jesus, ha lanciato l’allarme sulle condizioni di Cristiano Ronaldo. L’infortunio al bicipite. tuttomercatoweb.com

Cristiano Ronaldo, lesione al tendine del ginocchio per il portogheseCristiano Ronaldo è uscito dal campo durante la partita tra Al-Nassr e Al-Fayha. Per il fuoriclasse portoghese, gli esami hanno evidenziato una lesione al tendine del ginocchio Brutte notizie per l'Al ... sport.sky.it

Sydney Sweeney sorprende i tifosi in Portogallo: dai palleggi in campo alla confessione su Cristiano Ronaldo #SportMediaset - facebook.com facebook

Chibuike Nwaiwu'nun rüya 11'i: - Gianluigi Buffon - Philipp Lahm - Sergio Ramos - Pepe - Marcelo - Xavi - Toni Kroos - Kaka - Lionel Messi - Zlatan Ibrahimovic - Cristiano Ronaldo x.com