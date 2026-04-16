Cristiano Ronaldo stoico gioca con l'Al Nassr poi viene sostituito all'89° | Doveva vomitare

Durante la partita tra l'Al Nassr e l'Al Ettifaq, Cristiano Ronaldo è sceso in campo come titolare in attacco. All'89° minuto è stato sostituito, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa decisione. La partita si è conclusa con il cambio del portoghese, che ha lasciato il campo poco prima del triplice fischio finale. Ronaldo ha giocato l'intera partita prima di essere sostituito.

Nonostante fosse partito titolare in attacco dell'Al Nassr contro l'Al Ettifaq, Cristiano Ronaldo è stato sostituito all'89° minuto. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro si è diretto direttamente negli spogliatoi: "Non si sentiva bene per continui dolori allo stomaco", ha spiegato il tecnico Jorge Jesus.🔗 Leggi su Fanpage.it

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