? Cosa sapere Lewis Capaldi si esibisce a Milano il 17 giugno dopo il concerto a New York.. L'artista scozzese presenta dal vivo il nuovo brano Stay Love tratto dall'album Survive.. Il 17 giugno prossimo a Milano si esibirà Lewis Capaldi, l’artista scozzese che ha recentemente presentato al Madison Square Garden il nuovo brano Stay Love, inserito nel progetto discografico Survive uscito nel 2025. L’esibizione avvenuta qualche sera fa in occasione di un concerto sold-out nella celebre arena di New York ha offerto un primo assaggio della direzione artistica intrapresa dall’hitmaker. La nuova traccia si presenta come una delicata richiesta di affetto, costruita attorno a un accompagnamento pianistico che lascia spazio alla purezza del timbro vocale dell’interprete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lewis Capaldi a Milano: il ritorno all’essenziale dopo il successo NY

Lewis Capaldi smette di cantare per la Sindrome di Tourette. Il pubblico canta al posto suo

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lewis Capaldi: la nuova ballata Stay Love e il grande ritorno live in Italia nel 2026; Lewis Capaldi presenta STAY LOVE su Radio Laser dal 24 aprile; FIERA MILANO LIVE: la terza edizione dal 22 maggio 2026 alla Fiera di Rho; Fiera Milano Live 2026: l’estate di Milano parla internazionale con Tyler, The Creator e Lewis Capaldi.

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#LewisCapaldi pubblica il singolo “Stay Love”, che si va ad aggiungere al suo EP “Survive” #FareMusic facebook

“Io e Lewis Capaldi finiamo spesso per fare conversazioni a cuore aperto dopo qualche drink. Vengono fuori tutti i problemi, anche le nostre opinioni politiche… quindi direi che tra noi partirebbe una conversazione profonda e significativa!” x.com