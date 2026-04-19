Lewis Capaldi pubblica il singolo Stay love

Il cantante britannico ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Stay Love”, che si aggiunge al suo recente EP “Survive” uscito nel 2025. La canzone è stata annunciata attraverso i canali ufficiali e si inserisce nella sua produzione musicale più recente. La pubblicazione segue le attività promozionali legate all’EP e rappresenta un nuovo passo nel suo percorso artistico.

photo credit: Charlie Sarsfield LONDRA – Lewis Capaldi svela il singolo “Stay Love”, che si va ad aggiungere al suo Ep “Survive” uscito nel 2025. L’hitmaker di origini scozzesi ha cantato in anteprima l’emozionante ballata durante il suo show tutto sold-out al Madison Square Garden di New York. “Stay Love”, un tenero appello all’affetto accompagnato dal pianoforte, mostra Capaldi nella sua versione più vulnerabile, in cui la sua voce inconfondibilmente ricca si fonde con un arrangiamento essenziale che dà peso a ogni parola. Colma di speranza, la traccia si appoggia a quella solita intensità che è diventata un segno distintivo dell’arte di Capaldi, offrendo una performance potente che sottolinea sia la fragilità che la determinazione dell’artista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lewis Capaldi pubblica il singolo “Stay love” When @LewisCapaldi made a triumphant return #2025 #Glastonbury #SomeoneYouLoved #LewisCapaldi Notizie correlate RDS 100% Grandi Successi ti porta al concerto di Lewis Capaldi: in palio l’esperienza per l’unica data italiana a MilanoRDS 100% Grandi Successi accende i riflettori su uno degli appuntamenti live più attesi dell’estate: Lewis Capaldi arriva in Italia per un’unica data... “Need your love”, il nuovo singolo dei OneRepublicMILANO – Dal 3 aprile è in radio e in digitale “Need your love” (BMG), il nuovo singolo dei OneRepublic. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lewis Capaldi svela il singolo Stay Love. Il concerto a Milano l’unica e imperdibile data; Lewis Capaldi annuncia il nuovo singolo Stay Love e unica data italiana nel 2026. Lewis Capaldi, Stay Love è il nuovo singolo dall’EP SurviveLewis Capaldi ha presentato live al Madison Square Garden di New York il nuovo singolo Stay Love tratto dall'EP Survive. spettakolo.it Lewis Capaldi annuncia il nuovo singolo Stay Love e unica data italiana nel 2026Lewis Capaldi torna con il singolo Stay Love, parte del suo EP Survive, e annuncia un unico concerto in Italia a Milano il 17 giugno 2026. megamodo.com Nuovo singolo per Lewis Capaldi dall'EP "Survive" "Stay love" è è ascoltabile anche in rotazione streaming sul nostro canale MusicNew News Channel mediante l'icona qui in alto “usa l’app” oppure ai link : https://mnnchannel.listen2myradio.com https://mnnch facebook “Inviterei Lewis Capaldi, tanto sarebbe già lì comunque. Poi una nuova amica, la chef Angela Hartnett. E anche Myles Smith!” — Niall su chi inviterebbe a cena, in un’intervista per Rollacoaster Magazine! x.com