RDS 100% Grandi Successi ti porta al concerto di Lewis Capaldi | in palio l’esperienza per l’unica data italiana a Milano

Questa estate si anima con il concerto di Lewis Capaldi a Milano. RDS 100% Grandi Successi annuncia l’evento, che si terrà mercoledì 17 giugno alla Fiera Milano Live. È l’unica data italiana del tour del cantante scozzese, atteso da molti fan che già si preparano a vivere un’esperienza unica.

RDS 100% Grandi Successi accende i riflettori su uno degli appuntamenti live più attesi dell’estate: Lewis Capaldi arriva in Italia per un’unica data del suo tour, in programma mercoledì 17 giugno a Fiera Milano Live. RDS sarà radio ufficiale dell’evento e, dal 9 al 15 febbraio, offrirà ai propri ascoltatori la possibilità di vivere questa esperienza in esclusiva partecipando in radio a “Effetto Domino”. Un’iniziativa che unisce musica e coinvolgimento diretto del pubblico, nel segno di quella vicinanza che da sempre caratterizza la community RDS: ascoltare, interagire, e trasformare una settimana “normale” in un biglietto per un grande concerto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com

