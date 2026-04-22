Calciomercato Juve all-in su Lewandowski | incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro

La Juventus sta pianificando di rafforzare l’attacco e ha messo nel mirino Robert Lewandowski, considerandolo il principale obiettivo di mercato per la prossima finestra estiva. Nei giorni scorsi è stato programmato un incontro tra i dirigenti della squadra e l’agente dell’attaccante, che ha manifestato interesse per un trasferimento futuro. Lewandowski, quindi, potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juve, secondo quanto riportato.

Inchiesta escort Milano, il caso si allarga. 70 giocatori coinvolti: anche di Milan, Inter e Juve. Gli ultimi sviluppi dell’indagine Infortunio Fofana, segnali positivi da Milanello: il francese ci sarà contro la Juve? Le ultimissime Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Tahirys Dos Santos, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana: il Metz gli firma il primo contratto da professionista Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro Notizie correlate Calciomercato Milan, Romano annuncia: “Lewandowski? Il suo agente ha in programma un viaggio in Italia”In attesa di capire se il Milan sarà una delle protagoniste della prossima Champions League, con la qualificazione ancora incerta e da conquistare... Cancelo, quale futuro per l’ex Juve? Questo il suo desiderio in estatedi Redazione JuventusNews24Cancelo, quale futuro per l’ex Juve? Questo il suo desiderio in estate: il terzino portoghese è in prestito al Barcellona... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juventus, Comolli: Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Su Vlahovic...; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; La Juve potrebbe cedere un top player anche con la Champions. Ecco i candidati; Edicola - ?? Il Milan punta Sorloth, Koopmeiners verso l'addio alla Juventus. Juve all’angolo, super offerta in arrivo per Bremer: i dettagliSvolta pazzesca in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer: le ultime sul centrale brasiliano ... calciomercato.it Ora è ufficiale: la Juve spende 46 milioni, ma in estate sarà subito addioArriva l'ufficialità in casa Juventus dopo l'ultima giornata di campionato: tutte le cifre e gli scenari sul futuro ... calciomercato.it Calciomercato #Juve Occhi su questo giocatore x.com Rapporto ai minimi termini tra Koopmeiners e la Juve: solo 19 minuti nelle ultime tre gare e futuro in bilico. #Koopmeiners #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook