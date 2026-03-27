A Udine si registra un aumento significativo di iscrizioni alle università online, con studenti che scelgono sempre più di frequentare corsi a distanza rispetto alle tradizionali strutture universitarie. Per l’anno accademico 2024-25, gli atenei telematici rappresentano una soluzione in crescita, con diverse offerte di corsi e costi variabili. Questa tendenza si evidenzia come un'alternativa crescente nel panorama dell’istruzione superiore italiana.

Lezioni registrate, esami a crocette e flessibilità: 300mila persone frequentanti in Italia e la metà ha meno di trent'anni. Abbiamo parlato con chi ha scelto gli studi a distanza stando a nella nostra città. "Organizzazione ottima, ma sono sempre da sola" Studio universitario post diploma sì, ma non è detto che sia per forza in un ateneo tradizionale. Ecco che un fenomeno marginale fino a pochi anni fa sta diventando sempre di più una scelta condivisa nel panorama universitario italiano: nell’anno accademico 2024-25, infatti, gli atenei telematici hanno rappresentato il 15 per cento nella scelta di studentesse e studenti universitari del nostro Paese, passando da circa 60mila iscritti nel 2015 a oltre 300mila. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - A Udine boom di iscrizioni alle università online: quanto costano, i punti di forza e debolezza

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