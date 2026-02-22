Iscrizioni alle superiori 2026 di Bologna | boom primini ma il Minghetti crolla

L’aumento delle iscrizioni alle superiori di Bologna nel 2026 deriva dall’afflusso di nuovi studenti. L’Istituto Aldrovandi Rubbiani registra un incremento di 50 iscrizioni, raggiungendo i 210 alunni, grazie all’introduzione di una classe dedicata al Made in Italy e al corso serale. Dall’altra parte, il liceo Minghetti perde molte iscrizioni, segnando un calo significativo. La scelta degli studenti si orienta verso scuole con offerte innovative e diversificate. La tendenza continuerà a influenzare le future iscrizioni.

Bologna, 22 febbraio 2026 – Sorridono le superiori e i loro presidi. Con la sorpresa dell’outsider: l’ Aldrovandi Rubbiani (+50 nuovi arrivi, totale: 210) che diventa Iis-Istituto d’istruzione superiore grazie alla sua prima classe de l liceo Made in Italy e al serale. A luglio, poi, avrà una nuova succursale in via Don Minzoni. Il crollo del Minghetti: iscrizioni a -40. Sorridono tutti gli istituti, meno uno: il liceo Minghetti dove le lacrime sono amare, anzi amarissime. In via Nazario Sauro le iscrizioni crollano con un -40, inchiodandosi a 182. «Questo calo importante impone di aprire un riflessione interna », ammette il preside Roberto Gallingani che di più non dice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scuola 2026-2027 | Iscrizioni per elementari, medie e superiori: via alle domande fino al 14 febbraioSono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027, valide per le scuole elementari, medie e superiori.

Iscrizioni alle superiori in Lombardia 88mila studenti chiamati a scegliereSono aperte le iscrizioni alle scuole superiori in Lombardia per l’anno scolastico 2026-2027.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scuola, iscrizioni 2026/2027: presentazione domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; Oggi ultimo giorno per le iscrizioni a scuola, licei in overbooking; Iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2026-2027; Scuola, prorogate iscrizioni anno scolastico 2026 2027: scadenza.

Iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2026/27, è l’ultimo giorno. Cosa c’è da sapere tra novità e rischio overbookingC’è tempo fino alle ore 20.00 di sabato 21 febbraio per presentare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2026/27. A ricordarlo è il Sole 24 Ore, che sottolinea come circa 1,3 milioni di fami ... tecnicadellascuola.it

Iscrizioni a scuola 2026/2027: proroga nazionale al 21 Febbraio. Ecco la nuova scadenzaScopri le nuove scadenze per le iscrizioni a scuola 2026/2027. Proroga fino al 21 febbraio 2026 per completare l'invio. informazionescuola.it

Milano, iscrizioni alle scuole superiori: tutto esaurito ai licei delle scienze umane, esuberi anche allo scientifico - facebook.com facebook

Il costante calo delle iscrizioni agli studi classici nelle scuole superiori italiane ha alimentato un dibattito sulla necessità di una riforma sostanziale di questo curriculum. A difesa del liceo classico, molti hanno sostenuto che esso aumenti l’apertura mentale 1/3 x.com