L’evento Ferrari nel giorno della Liberazione | così Fiumicino celebra il 25 aprile?

Nel giorno della Festa della Liberazione, il 25 aprile, si sono tenuti eventi e commemorazioni in diverse località. A Fiumicino, si è svolta un’iniziativa particolare dedicata a un marchio automobilistico di alta gamma, con un’esposizione di vetture e momenti di riflessione. Ottantuno anni dopo le stragi e le resistenze, la giornata si è condivisa tra ricordi storici e manifestazioni di celebrazione pubblica.

Ottantuno anni fa partigiani e partigiane morivano sui monti, nelle città, nelle cantine, per liberare questo paese dall’occupazione nazifascista. Il Comune di Fiumicino ha deciso di commemorare tutto ciò con una Ferrari. Perché no, dai. Ferrari Therapy — questo il nome, giuro, lo giuro su mia madre — è “un evento di alto valore sociale che unisce la passione per i motori all’inclusione e alla solidarietà”. Lo dice il volantino. Con il font corsivo e tutto. Fermiamoci un secondo. Inclusione sociale. Con una Ferrari. A Piazzale Molinari. Il 25 aprile. Il bello — il capolavoro — è il sottotitolo: “Meccanici per un giorno”. Meccanici. Per un giorno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Fiorenzuola celebra il 25 aprile: tre giorni per l’81esimo anniversario della LiberazioneTre giorni di iniziative a Fiorenzuola per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 9° Rievocazione storica del Gran Premio di Bari: il programma, i prossimi eventi collaterali e le limitazioni al traffico; ACI Racing Weekend; Cavallino Classic Monaco: l’epopea Ferrari in F1 protagonista nel Principato. Dal 23 al 26 aprile alla marina dello Yacht Club; Ferrari Therapy, il 25 aprile motori accesi e inclusione a Fiumicino: si diventa meccanici per un giorno. L’evento Ferrari nel giorno della Liberazione: così Fiumicino celebra il 25 aprile?Ottantuno anni fa partigiani e partigiane morivano sui monti, nelle città, nelle cantine, per liberare questo paese dall’occupazione nazifascista. Il Comune di Fiumicino ha deciso di commemorare tutto ... ilfattoquotidiano.it Fiumicino in sella al Cavallino: l’evento Ferrari Therapy – Meccanici per un giornoFiumicino, 22 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino promuove per il prossimo 25 aprile l’iniziativa Ferrari Therapy – Meccanici per un giorno, un evento di alto valore sociale che unisce la passione ... ilfaroonline.it Liratv. . Cosmi disegna la Salernitana anti-Foggia "L’allenatore dovrebbe preferire Achik a Ferraris sulla trequarti" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #Salernitana #serieC #achik #cosmi #Foggia #lescano #moduli #Salerno #Sport facebook Svelata l’anti-Ferrari cinese: la Denza Z Convertible arriverà in Europa x.com