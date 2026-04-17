Fiorenzuola celebra il 25 aprile | tre giorni per l’81esimo anniversario della Liberazione

A Fiorenzuola sono in corso tre giorni di eventi per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione. Il programma include un corteo commemorativo, incontri culturali, cerimonie religiose e un pranzo partigiano. Le iniziative si svolgono nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolgono diverse componenti della comunità. La manifestazione si propone di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e dei valori della Resistenza.

Tre giorni di iniziative a Fiorenzuola per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione. Dal corteo commemorativo agli incontri culturali, fino alle cerimonie religiose e al pranzo partigiano, il programma propone momenti di memoria e condivisione per ricordare i valori della Resistenza e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate L’81esimo anniversario della Liberazione: il senatore Casini alle celebrazioni del 25 aprileIn occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il Comune di Modigliana — medaglia di bronzo al valore civile... 81esimo anniversario della Liberazione: le iniziative a SansepolcroIl Comune di Sansepolcro celebra l’81° Anniversario della Liberazione con una serie di iniziative dedicate alla memoria, alla riflessione e alla...