L' Europa promuove il modello Albania

L'Europa sostiene il modello adottato in Albania per la gestione dei centri di detenzione per richiedenti asilo. Il Cpr in Albania opera nel rispetto delle normative dell'Unione Europea, in particolare riguardo alle procedure di asilo e ai rimpatri. Le autorità albanesi hanno confermato l'adesione alle direttive europee, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia. La normativa europea viene applicata senza lo sviluppo di politiche ideologiche.

Il diritto batte l'ideologia: il Cpr in Albania rispetta la normativa Ue su diritto d'asilo e rimpatri. Quando a metà mattinata l'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue riconosce la compatibilità del Protocollo con l'Albania con il diritto comunitario, nel parere che anticiperebbe la sentenza. Il centrodestra esulta e zittisce la propaganda della sinistra che per mesi ha raccontato balle e alimentato polemiche sul nulla. "Abbiamo perso due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Ora andiamo avanti perché sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete", è il ragionamento del premier Meloni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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