Bruxelles promuove il modello Albania | Protocollo in linea con le regole Ue

La Commissione europea ha annunciato il sostegno al modello adottato dall'Albania, definendolo conforme alle norme europee. Un portavoce ha dichiarato che il protocollo è in linea con le regole dell’Unione, mentre un rappresentante di Forza Italia ha visitato alcuni centri, descrivendoli come ordinati e civili. I progressisti hanno invece smentito questa valutazione.

Il protocollo Italia Albania è in linea con le regole comunitarie. A dirlo è la Commissione europea, in barba a tutte le sentenze che in questi lunghi mesi hanno provato a fermare l'azione del governo. Il portavoce dell'esecutivo Ue, Markus Lammert, durante un briefing con la stampa a Bruxelles ha infatti spiegato che «in linea di principio, il modo in cui il protocollo Italia-Albania viene attuato è in linea con il diritto Ue». Un sistema fin qui osteggiato dalla sinistra italiana, contrastato da alcune sentenze considerate ideologiche da molti. All'inizio, quando il protocollo venne siglato, la Commissione disse che i centri avrebbero potuto ospitare esclusivamente migranti salvati in acque internazionali e portati direttamente in Albania, senza passare per il territorio italiano.